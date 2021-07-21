Spor Altay, Mısırlı gol makinesini Türkiyeye getiriyor
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Altay, Mısırlı gol makinesini Türkiye'ye getiriyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, aradığı golcüyü Mısır'da buldu. Siyah-beyazlı ekip, geride bıraktığımız sezon adından sıkça söz ettiren Mısırlı golcü Ahmed Yasser ile anlaşma aşamasına geldi.

Haber Merkezi DHA
Altay, Mısırlı golcü Ahmed Yasseri transfer ediyor
Transfermarkt verilerine göre Ahmed Yasser Rayan'ın güncel bonservis değeri 1 milyon euro.

Süper Lig’de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Altay, transferde atağa kalktı. Şu ana kadar Ceyhun Gülselam ile anlaşan siyah-beyazlılar Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan’ın peşine düştü.

Transfer bitmek üzere

Son olarak Mısır Ligi’nde Al Ahly forması giyen 23 yaşındaki futbolcuya teklifin götürüldüğü ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı.

  • 23 maç, 15 gol
  • El Gounah takımından yetişen Rayan, geçen sezon ligde 23 maçta 15 gol attı. Ahmet Rayan 1 kez de Mısır A Milli Takımı’nın formasını terletti.

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