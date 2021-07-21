Altay, Mısırlı gol makinesini Türkiye'ye getiriyor

Süper Lig’de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Altay, transferde atağa kalktı. Şu ana kadar Ceyhun Gülselam ile anlaşan siyah-beyazlılar Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan’ın peşine düştü.
Transfer bitmek üzere
Son olarak Mısır Ligi’nde Al Ahly forması giyen 23 yaşındaki futbolcuya teklifin götürüldüğü ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı.
- 23 maç, 15 gol
- El Gounah takımından yetişen Rayan, geçen sezon ligde 23 maçta 15 gol attı. Ahmet Rayan 1 kez de Mısır A Milli Takımı’nın formasını terletti.
Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimin anlaşmaya vardığı Korcan Çelikay ve Ozan Sol'un transferini veto etti pic.twitter.com/9r9lcVdIl1
Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimin anlaşmaya vardığı Korcan Çelikay ve Ozan Sol'un transferini veto etti pic.twitter.com/9r9lcVdIl1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 15, 2021