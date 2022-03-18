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Altay'a 'Mustafa Denizli' cezası

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 13 Ocak'ta görevi bırakan teknik direktör Mustafa Denizli ile sözleşme feshinin gerçekleşmemesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ikinci kez cezaya çarptırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Altaya Mustafa Denizli cezası
Mustafa Denizli

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Altay Kulübü'nün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2'nci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 375.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Aynı nedenle ilk etapta 250 bin TL ceza alan Altay, 375 bin TL'lik ikinci cezayla birlikte kulübün efsanesi olup Alsancak Stadı'na da ismi verilen Mustafa Denizli'nin sözleşmesini feshedemediği için toplam 625 bin TL ceza ödemek zorunda kaldı.

Talimat ne diyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7'nci maddesinde şu bilgiler yer alıyor: "Profesyonel Kulüpler, bir sezon boyunca en fazla 2 hafta süresince yedek kulübesinde teknik sorumlu olmadan oynayabilirler. Teknik Sorumlunun cezalı veya tedbirli olması haricinde ya da geçerli bir mazereti olmaksızın 2 haftayı aşan sürede müsabakalarda yedek kulübesinde yer alamaması halinde, aynı zorunlu kriterlere sahip başka bir antrenörün müsabakalarda yedek kulübesinde yer alması zorunludur. Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin ihlali halinde kulüplere Süper Lig için 250.000.-TL, 1. Lig için 125.000.-TL, 2. Lig için 100.000.-TL, 3. Lig için 75.000.-TL para cezası verilir. İhlalin tekerrürü halinde cezalar en az yarı oranında arttırılır."

Özbalta'nın ismi maç listesinde yok

Altay'da son 6 maçta görev alan teknik direktör Serkan Özbalta'nın ismi Mustafa Denizli'nin sözleşmesi feshedilmediği için TFF'nin maç listelerinde teknik direktör olarak yer almıyor.

Takımın başında çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 11 puan toplayan ve siyah-beyazlıların kümede kalma yarışında ayakta kalmasını sağlayan genç teknik adam, maçtan sonra düzenlenen basın toplantılarına ise katılabiliyor.

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