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Altay'da karma yönetim formülü

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay'da 28 Nisan'da yapılan olağanüstü kongre iftar saatinin yaklaşması ve yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. 16 Mayıs tarihinde yapılacak olan kongrede yeni başkan belli olacak. Şu an için en güçlü aday Mustafa Denizli. İzmir ekibinde konuşulan bir diğer formül ise karma yönetim formülü.

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Haber Merkezi DHA
Altayda karma yönetim formülü
Altay SK

Altay'da 28 Nisan'da iftar saatinin yaklaşması gerekçesiyle adaysız yarıda kalan olağanüstü genel kurulun 16 Mayıs Pazartesi günü kaldığı yerden devam edeceği açıklanırken, başkan adayı belirlemeye hazırlanan siyah-beyazlı camia güçlü bir yönetim oluşturmak için kolları sıvadı.

Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevini bıraktığı kulübe başkan adayı olmaktan son anda vazgeçen iş insanı İbrahim Akman'ın kararını değiştirmediği ancak oluşturulacak yönetime destek vereceği belirtildi. Görevi bıraktıktan sonra kulübe 8 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağlayan Ekmekçioğlu'nun da yeni yönetime katkıda bulunacağı ifade edildi.
Yeni yönetimin, yüksek divan kurulunda yer alan bazı isimlerin yanı sıra Ekmekçioğlu ve Akman'ın yakın çevresindeki kişilerden oluşması bekleniyor. Yönetim kurulu başkanı olarak ise birleştirici rol oynayacak bir camia büyüğünün tek aday olarak koltuğa oturması planlanıyor.

Eski başkanlardan Nafiz Zorlu, camianın, "Başkan ol" çağrısına olumsuz yanıt verirken, gündeme gelen diğer ismin Mustafa Denizli olduğu öğrenildi. Takımı geçen sezon Süper Lig'e çıkarıp sezon içinde ayrılan kulübün sembol ismi teknik direktör Mustafa Denizli de başkanlığa ikna edilemezse alternatif isimler gündeme gelecek. Altay'da Ahmet Çoker, Eyüp Necimoğlu, Namık Marmara, Murat Bora Dülger gibi isimler de kulislerde başkan adaylığı için konuşuluyor.

Pinares'ten veda mesajı

"Bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. Büyük bir taraftar kitlesine sahip, güzel anlar yaşadığım bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir zevkti, kaptanlık benim için bir gururdu. Bu yüzden her zaman bu renkleri çok büyük bir saygı ve profesyonellikle temsil ettim. Büyük Altay'ın tüm taraftarlarına büyük bir selam bırakıyorum."

Cesar Pinares, siyah-beyazlı formayla 27 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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