Altay'da Ünal'ın gol hasreti bitti

Siyah-beyazlı formayla toplam gol sayısını 6'ya çıkaran 20 yaşındaki forvet yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı. Bu karşılaşma öncesi en son 8 Şubat'taki Bornova 1877 randevusunda rakip fileleri sarsan genç golcü, daha sonra oynanan 7 maçta gol atma başarısı gösterememişti. Ünal bu periyotta Tire 2021 FK müsabakasında cezalı olduğu için görev yapamamıştı. Altay'ın en skorer oyuncusu olan genç krampon takımına kümede kalma mücadelesinde önemli katkılar sundu.