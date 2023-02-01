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Transferin 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında tamamlanması bekleniyor.
Konyaspor'dan Beşiktaş'a transferi bitme aşamasında olan Bosnalı orta saha Amir Hadziahmetovic, Konya'dan ayrıldı.
Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin euro bonservis bedeliyle Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hadziahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde, Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrılmak üzere Konya Havalimanı'na geldi.
Burada basın mensuplarına konuşan Amir Hadziahmetovic, "7 yıldır Konya'daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya'yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor. Konyasporlu taraftarlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım" ifadelerini kullandı.
Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi.
Diğer taraftan siyah-beyazlı kulüp, Bosnalı orta sahayı KAP'a bildirdi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.