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Spor
Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'ı istiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak istiyor. Konyaspor'a Amir Hadziahmetovic için teklifte bulunan Beşiktaş, devre arasında bu transferi bitirmenin planlarını yapıyor. Hadziahmetovic'in de Beşiktaş'a transfer olmak için Konyaspor'da kolaylık istediği iddia edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:58 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Amir Hadziahmetovic'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Amir Hadziahmetovic'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı takım, 25 yaşındaki oyuncu için Konyaspor'un kapısını çaldı. Siyah-beyazlı takım, Amir Hadziahmetovic için 2.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Ayrıca İngiliz ekibi Burnley ise 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Konyaspor'a 4 milyon euro teklif etti.


Konyaspor 5 milyon euro istiyor

Beşiktaş'ın 2.5 milyon euroluk teklifini reddeden Konyaspor'un, Amir Hadziahmetovic 5 milyon euro civarında bonservis ücreti beklediği öğrenildi.


Kolaylık istedi

Burnley'in 4 milyon euro teklif ettiği Hadziahmetovic için Konyaspor cephesi bu teklife sıcak bakıyor. Fakat 25 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak istediği ve Konyaspor'dan kolaylık rica ettiği iddia edildi.


Hadziahmetovic bu sezon toplamda 23 karşılaşmada süre aldı ve 6 gol ile 4 asistle oynadı.







#Amir Hadziahmetovic
#Konyaspor
#Beşiktaş
25 dakika önce
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Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'ı istiyor
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