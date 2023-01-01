Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı takım, 25 yaşındaki oyuncu için Konyaspor'un kapısını çaldı. Siyah-beyazlı takım, Amir Hadziahmetovic için 2.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Ayrıca İngiliz ekibi Burnley ise 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Konyaspor'a 4 milyon euro teklif etti.





Konyaspor 5 milyon euro istiyor





Beşiktaş'ın 2.5 milyon euroluk teklifini reddeden Konyaspor'un, Amir Hadziahmetovic 5 milyon euro civarında bonservis ücreti beklediği öğrenildi.





Kolaylık istedi





Burnley'in 4 milyon euro teklif ettiği Hadziahmetovic için Konyaspor cephesi bu teklife sıcak bakıyor. Fakat 25 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak istediği ve Konyaspor'dan kolaylık rica ettiği iddia edildi.





Hadziahmetovic bu sezon toplamda 23 karşılaşmada süre aldı ve 6 gol ile 4 asistle oynadı.























