Konyaspor'un başarılı orta sahası Amir Hadziahmetovic için kulüpler transfer yarışına girdi.





Beşiktaş'ın son olarak teklifini 3 milyon euroya çıkarttığı Bosnalı orta saha için İngiltere Championship ekiplerinden Burnley de 2.5 milyon euroluk teklif vermişti. Siyah-beyazlı kulübün önemli mesafe kat ettiği 25 yaşındaki orta saha için beklenmedik bir gelişme yaşandı.





Galatasaray da devrede





Süper Lig'de lider olan Galatasaray'ın hem orta saha rotasyonundaki kaliteyi arttırmak hem de Sergio Oliveira'ya alternatif oluşturması açısından Bosnalı orta saha için Konyaspor'a teklif verdiği ortaya çıktı.





Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3.5 milyon euro ve Taylan Antalya'yı bonservisiyle teklif etti. Bu teklifin ardından transferde ibrenin Galatasaray'a döndüğü yönünde yorumlar yapılıyor.





Diğer taraftan Beşiktaş'ın ise teklifine Salih Uçan'ı ekleyebileceği söyleniyor.







