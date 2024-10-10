THY Euroleague ikinci hafta derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague ikinci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'e konuk oldu.
Sarunas Jakivecius'un ekibi sahadan 83-78 galibiyetle ayrılarak ikide iki yaptı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini aldı.
1'NCİ: 14-14
DEVRE: 30-35
3'ÜNCÜ: 51- 62
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez karşı karşıya geldi.. İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini sarı-lacivertliler kazandı.
Sarı-lacivertliler üçüncü hafta karşılaşmasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Efes ise İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.