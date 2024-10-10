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Euroleague'de Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun: Efes'i sahasında mağlup etti |ÖZET

Euroleague'de Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun: Efes'i sahasında mağlup etti |ÖZET

22:3510/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko derbiyi kazandı.
Fenerbahçe Beko derbiyi kazandı.

THY Euroleague ikinci hafta derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague ikinci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'e konuk oldu.


Sarunas Jakivecius'un ekibi sahadan 83-78 galibiyetle ayrılarak ikide iki yaptı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini aldı.


PERİYOTLAR:

1'NCİ: 14-14

DEVRE: 30-35

3'ÜNCÜ: 51- 62


Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez karşı karşıya geldi.. İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini sarı-lacivertliler kazandı.


Sarı-lacivertliler üçüncü hafta karşılaşmasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Efes ise İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.


ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının özetini izlemek için




#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes
#THY Euroleague

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