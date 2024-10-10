Fenerbahçe Beko, NBA’de bir dönem Orlando Magic ve San Antonio Spurs formaları giyen Kanadalı pivotu transfer etti. 31 yaşındaki yıldız ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Peki, Khem Birch kimdir, kaç yaşında, hangi takımlar oynadı? İşte detaylar.