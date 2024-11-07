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Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de konuğu Monaco

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de konuğu Monaco

12:117/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
AA
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Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier
Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 8. haftasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. Mücadele, 8 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor.


Avrupa'da 844. randevu


Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 844. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 843 maçta 476 galibiyet elde etti, 367 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 596. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 595 mücadelenin 319'unu kazandı, 276'sından mağlubiyetle ayrıldı.



#Anadolu Efes
#Monaco
#THY EuroLeague

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