Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor.