Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 8. haftasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. Mücadele, 8 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor.
Avrupa'da 844. randevu
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 844. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 843 maçta 476 galibiyet elde etti, 367 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 596. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 595 mücadelenin 319'unu kazandı, 276'sından mağlubiyetle ayrıldı.