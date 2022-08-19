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Andrea Belotti'den Galatasaray yanıtı: Mourinho'ya söz verdim

Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan İtalyan oyuncu Andrea Belotti, sarı-kırmızılı takımdan aldığı transfer teklifini Jose Mourinho'ya verdiği söz nedeniyle geri çevirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Andrea Belottiden Galatasaray yanıtı: Mourinhoya söz verdim
Transfermarkt verilerine göre Belotti'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Galatasaray, İtalyan yıldız oyuncu Andrea Belotti için bir kez daha nabız yokladı. Fakat 28 yaşındaki oyuncu bu teklife olumlu yanıt vermedi.

Galatasaray'ın teklifini reddetti

Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Belotti'ye 4.5 milyon euro + bonuslar ve imza parası içeren bir teklif yaptı. Fakat İtalyan golcü, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya söz verdiği için bu teklifi geri çevirdi. 28 yaşındaki oyuncu, bir müddet daha Roma'yı bekledikten sonra eğer sonuç olumlu olmazsa, diğer teklifleri değerlendirmeye alacak.

  • Ayrıca Galatasaray'ın yaptığı teklifin, Roma'dan daha yüksek olmasına karşın İtalyan yıldızın ülkesinde kalma isteğinin ağır bastığı ve o yüzden İtalya dışına çıkmak istemediği ifade edildi.

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