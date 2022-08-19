Andrea Belotti'den Galatasaray yanıtı: Mourinho'ya söz verdim

Galatasaray, İtalyan yıldız oyuncu Andrea Belotti için bir kez daha nabız yokladı. Fakat 28 yaşındaki oyuncu bu teklife olumlu yanıt vermedi.

Galatasaray'ın teklifini reddetti

Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Belotti'ye 4.5 milyon euro + bonuslar ve imza parası içeren bir teklif yaptı. Fakat İtalyan golcü, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya söz verdiği için bu teklifi geri çevirdi. 28 yaşındaki oyuncu, bir müddet daha Roma'yı bekledikten sonra eğer sonuç olumlu olmazsa, diğer teklifleri değerlendirmeye alacak.

Ayrıca Galatasaray'ın yaptığı teklifin, Roma'dan daha yüksek olmasına karşın İtalyan yıldızın ülkesinde kalma isteğinin ağır bastığı ve o yüzden İtalya dışına çıkmak istemediği ifade edildi.

SPOR Belotti olmazsa Elis