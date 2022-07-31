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Andrea Belotti'nin yeni takımı belli oldu: Roma'ya gidiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Torino'dan ayrılan 28 yaşındaki golcü oyuncu Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyordu. Fakat İtalya'dan ayrılmak istemeyen İtalyan oyuncu, Roma ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Andrea Belottinin yeni takımı belli oldu: Romaya gidiyor
Belotti'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlanan Fenerbahçe, Torino'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyordu. 28 yaşındaki İtalyan oyuncu kararını verdi.

Andrea Belotti 'Roma' dedi

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Belotti, ülkesinden ayrılmak istemedi ve Roma'nın teklifini kabul etti. Haberde golcü oyuncunun Monaco ve Nice'in cazip tekliflerini reddettiği ve Jose Mourinho ile çalışmak istediği ifade edildi.

  • Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncu, geride bıraktığımız sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistle oynamıştı.

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