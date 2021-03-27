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Andres Trondsen 6 ay sonra takıma döndü

Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle 6 aydır sahalardan uzak kalan bordo-mavililerin Norveçli oyuncusu Andres Trondsen takımla birlikte çalışmalara başladı.

Haber Merkezi İHA
Andres Trondsen 6 ay sonra takıma döndü
Trondsen topla çalışmalar yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk ve koordinasyon çalışmaları, 5’e 2 çalışması ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trondsen takımla çalıştı

10 Eylül 2020 tarihinde antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen ve tedavisinin tamamlanmasının ardından bireysel idmanlara başlayan Anders Trondsen, takımla birlikte çalıştı. Milli arayı fırsat olarak değerlendirecek olan başarılı futbolcu, önümüzdeki günlerde takımla birlikte taktik antrenmanlarda yer alarak hazır hale gelmeye çalışacak.

6 aydır sahalardan uzak kalan oyuncunun durumuyla yakında ilgilenen Abdullah Avcı, kalan haftalarda Trondsen’e şans vererek durumunu daha yakından görmeyi planlıyor.


Milli ara onlara iyi gelecek

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son 5 maçtır forma giyemeyen Kamil Ahmet Çörekçi ile son iki karşılaşmada görev alamayan Berat Özdemir’in ise milli ara sonrası takıma dönmeleri bekleniyor. Bireysel idman yapan genç orta saha oyuncusunun takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı ve milli arada fiziksel açıdan da eksikliklerini kapatmaya çalıştığı belirtildi.

Sağ bekte Kamil Ahmet ile orta sahada Berat’ın takıma katılmalarıyla birlikte Abdullah Avcı’nın önümüzdeki haftalarda eli daha güçlenmiş olacak.

Yarın izin yapacaklar

Trabzonspor yarını izinli olarak geçirecek. Bordo-mavililer, Sivasspor maçı hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek. Özel izin alan Nwakaeme’nin ise pazartesi günü takımla birlikte olması bekleniyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı


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