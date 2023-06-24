Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu: İmza an meselesi

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Rashica ile Fenerbahçe ilgileniyor. Sarı-lacivertli ekip oyuncunun takımı Norwich City ile resmi görüşmelere başladı. Galatasaray da Kosovalı oyuncu için Norwich City ile görüşmelerini sürdürüyor.