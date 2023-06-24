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Spor

Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu: İmza an meselesi

Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın, Benfica ile anlaşma imzaladığı öne sürüldü. 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

20:31 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Di Maria daha önce Benfica forması giymişti

Di Maria daha önce Benfica forması giymişti

Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın, Benfica ile anlaşma imzaladığı öne sürüldü. 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Benfica ile sözleşme imzalayacak

İtalyan devi Juventus'tan ayrılan ve ismi Galatasarayla anılan Angel Di Maria, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma imzaladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Di Maria önümüzdeki hafta Benfica ile sözleşme imzalayacak.

Transferin açıklanması bekleniyor

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

15 gole katkı yaptı

İtalayan ekibi Juventus ile bu sezon 40 maça çıkan Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.


#Transfer
#Di Maria
#Juventus
#Benfica
14 dakika önce
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