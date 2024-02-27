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Spor

Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak kupaya veda etti |ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri dakika 10' Morutan, 33' Tasos ve 88' Garry Rodrigues kaydetti. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:38 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 22:42 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'den erken veda.
Fenerbahçe'den erken veda.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu.


Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından kupaya veda etti.


Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri dakika 10' Morutan, 33' Tasos ve 88' Garry Rodrigues kaydetti.


Başkent ekibi yarı finalde Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçının galibiyle eşleşecek.


ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Tadic'in soldan ortasında arka direkte bulunan Cengiz Ünder'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.


6. dakikada Osayi-Samuel'in hatalı pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Saponara'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.


10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Morutan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, Ali Kaan Güneren'in sırtına çarpan ve yükseklik kazanan top ağlara gitti: 1-0.

12. dakikada Saponara'yla verkaç yaparak ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu son anda çeldi. Altıpasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sowe'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.


33. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında kendi sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisinin önü gelen Chatzigiovanis'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.


ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Ankaragücü - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI


#Fenerbahçe
#Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
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