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​Ankaragücü Alanyaspor maçı kaç kaç? Ankaragücü Alanya canlı skor

Ankaragücü Alanyaspor canlı

Ankaragücü, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Ankaragücü Alanyaspor maçı ligin alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Kritik posizyonlara sahne olan maçın kaç kaç olduğunu, canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor canlı skor

Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor canlı skor

Fotoğraf: Aytaç Ünal

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 30. hafta maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. İşte Ankaragücü Alanyaspor maçının canlı skoru takibi.

CAMPOS KADRODA YOK

Akdeniz temsilcisinde 29’uncu haftada deplasmanda oynanan Göztepe maçında sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Djalma Campos’un sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.

TESTLER NEGATİF

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor’da Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif olduğu açıklandı.

Ankaragücü Alanyaspor maçı kaç kaç? İşte canlı skor


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