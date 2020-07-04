Ankaragücü Alanyaspor canlı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 30. hafta maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. İşte Ankaragücü Alanyaspor maçının canlı skoru takibi.
CAMPOS KADRODA YOK
Akdeniz temsilcisinde 29’uncu haftada deplasmanda oynanan Göztepe maçında sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Djalma Campos’un sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.
TESTLER NEGATİF
Öte yandan Aytemiz Alanyaspor’da Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif olduğu açıklandı.
Ankaragücü Alanyaspor maçı kaç kaç? İşte canlı skor
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