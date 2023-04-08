Ankaragücü-İstanbulspor
Süper Lig'in 28.haftasında Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ankaragücü 2 maç sonra ligde maç kazanmış oldu.
Ankaragücü'nün gollerini 10 ve 53.dakikalarda Sowe ile 24.dakikada Diack atarken, konuk ekibin gollerini 47.dakikada Kerem Şen ve 55.dakikada Lokilo attı. Alınan bu sonuçla Ankaragücü 28 puana yükselirken, İstanbulspor 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Ankaragücü Fenerbahçe'ye konuk olurken, İstanbulspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
Ankaragücü-İstanbulspor maç özeti
10. dakikada kaleci Alp Arda’nın ceza sahası içerisinde topu ayağından çıkardığı anda ayağını uzatan Sowe, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
18. dakikada Okan Erdoğan’ın ceza sahası içerisinden çektiği etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
24. dakikada İstanbulspor defansındaki uzaklaştırdığı topu önünde bulan Diack’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 2-0