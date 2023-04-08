|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2

Süper Lig'in 28.haftasında Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ankaragücü 2 maç sonra ligde maç kazanmış oldu. Ankaragücü-İstanbulspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:02 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankaragücü-İstanbulspor

Ankaragücü-İstanbulspor

Süper Lig'in 28.haftasında Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ankaragücü 2 maç sonra ligde maç kazanmış oldu.

Ankaragücü'nün gollerini 10 ve 53.dakikalarda Sowe ile 24.dakikada Diack atarken, konuk ekibin gollerini 47.dakikada Kerem Şen ve 55.dakikada Lokilo attı. Alınan bu sonuçla Ankaragücü 28 puana yükselirken, İstanbulspor 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Ankaragücü Fenerbahçe'ye konuk olurken, İstanbulspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Ankaragücü-İstanbulspor maç özeti

10. dakikada kaleci Alp Arda’nın ceza sahası içerisinde topu ayağından çıkardığı anda ayağını uzatan Sowe, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Okan Erdoğan’ın ceza sahası içerisinden çektiği etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

24. dakikada İstanbulspor defansındaki uzaklaştırdığı topu önünde bulan Diack’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 2-0




#Süper Lig
#MKE Ankaragücü
#İstanbulspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.