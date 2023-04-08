Süper Lig'in 28.haftasında Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ankaragücü 2 maç sonra ligde maç kazanmış oldu.

Ankaragücü'nün gollerini 10 ve 53.dakikalarda Sowe ile 24.dakikada Diack atarken, konuk ekibin gollerini 47.dakikada Kerem Şen ve 55.dakikada Lokilo attı. Alınan bu sonuçla Ankaragücü 28 puana yükselirken, İstanbulspor 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Ankaragücü Fenerbahçe'ye konuk olurken, İstanbulspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.