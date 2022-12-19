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Marlon: "Kalitemize inanmamız gerekiyor"

MKE Ankaragücü'nde Marlon Rodrigues ile Tolga Ciğerci, açıklamalarda bulundu. Tolga Ciğerci'nin tercüman olduğu röportajda Marlon, gülmekten açıklama yapmakta zorlandı. İkilinin birbirleriyle şakalaşması keyifli anlara sahne oldu. Türkiye'de yemekleri, ekmeği ve özellikle sütlacı çok sevdiğini ifade eden Marlon'a Tolga Ciğerci gülerek, "çok yiyor bu zaten" diyerek karşılık verdi. Açıklamalara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Ankaragücünde Tolga Ciğerci ve Marlon iddialı: Kalitemize inanalım
Marlon Xavier ve Tolga Ciğerci

MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci'nin Marlon'a tercümanlık yapması keyifli anlara sahne olurken ikilinin birbirleriyle şakalaşmaları da gülüşmelere sebep oldu.

"Dünya Kupası arası iyi geldi"

Kampta yoğun bir çalışma döneminden geçtiklerini ifade eden Marlon Rodrigues Xavier, "Sezona iyi başlamadık ama Ömer hocamızla gelişme kat ettik. İyi oynadığımız oyunlar da var. Takımdaki çoğu oyuncu Süper Lig' bilmiyor. Yeni gelen bir çok oyuncu var adaptasyon süreci lazım. Bazen adaptasyon hızlı olabiliyor ama bizde geç olduğunu düşünüyorum. Ama çalışmalarımız iyi gidiyor. Bu ara bize iyi geldi. Dünya Kupası arasından sonra her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Marlon, Ankaragücü formasıyla 6 maça çıktı.
Marlon, Ankaragücü formasıyla 6 maça çıktı.

"Kalitemize inanmamız gerekiyor"

Ligin geri kalan bölümü hakkında konuşan Marlon, "Her şey iyi başlayacak. Kalitemiz kesinlikle var, buna inanmamız gerekiyor. Çalışarak inşallah başarılı olacağız" diye konuştu.

"Ligi iyi biliyorum"

Ankaragücü'ne gelmesindeki en önemli etkenin sorulması üzerine Marlon, "Türkiye'de oynadığım ilk kulüp Trabzonspor. Orada iyi bir dönem geçirdim. Ligi iyi biliyorum. Ankaragücü çok büyük bir camia. Taraftarları da aynı şekilde. İnşallah gelecek dönemlerde Ankaragücü istediği yerlerde olacaktır" şeklinde konuştu.

"Brezilya'daki yemekleri özlüyorum"

Türkçede bazı kısa şeyleri bildiğini aktaran Marlon, yemekleri, ekmeği ve özellikle sütlacı çok sevdiğini dile getirdi. Marlon, "Brezilya'da da çok farklı yemekler var ama Türkiye'ye geldikten sonra oradaki yemekleri özlemiyorum. Burada çok fazla çeşit var ve lezzetli" dedi. Tolga Ciğerci ise gülerek, "Çok yiyor bu zaten" ifadelerini kullandı.

Marlon Xavier Süper Lig kariyerinde 42 maça çıkarken sadece 1 asist yaptı.
Marlon Xavier Süper Lig kariyerinde 42 maça çıkarken sadece 1 asist yaptı.

"Kim daha kaliteliyse"

Dünya Kupası hakkında da konuşan Marlon, "Artık küçük ülke diye bir şey kalmadı. Ülkelerin kalitesi belli bunu Dünya Kupası'nda gördük. Fas'a bakacak olursak İspanya ve Potekiz'e karşı kazanmış. Kim daha kaliteli ve o maçta kendini daha iyi gösterirse kazanıyor, Dünya Kupası bunu da gösterdi. Tabi Arjantin'de Messi de var dünyanın en iyi oyuncusu, kupayı kazanmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"Gelişme var"

Dünya Kupası arasında gerçekleştirilen kamp çalışmalarının çok iyi geçtiğini dile getiren Tolga Ciğerci, "Buraya gelmeden önce de zaten Ankara'da bayağı yoğun çalıştık. Antalya kampının ilk 2-3 gününde bayağı tempo yükselttik. Yavaş yavaş tempomuzu düşürüyoruz çünkü ilerleyen günlerde maçlar başlayacak. Genel olarak baktığımızda iyi bir çalışma oldu ve buna devam ediyoruz. Gelişme var, pozitif şeyler gördük kampta. İnşallah bunu maçlar başladığında sahaya da yansıtırız" şeklinde konuştu.

Tolga Ciğerci bu sezon Ankara ekibiyle 10 maça çıkarken 2 gol 3 asist yaptı.
Tolga Ciğerci bu sezon Ankara ekibiyle 10 maça çıkarken 2 gol 3 asist yaptı.

"Ligin en iyi hocalarından"

Ömer Erdoğan'ı Hatayspor'dan da bildiğini aktaran Tolga Ciğerci, "Kendisiyle de buraya gelmeden önce birkaç kez görüşmem olmuştu. Ömer hocamız ilk olarak insani yönden çok güzel ve temiz biri. Hocalığı da bence çok iyi. Bu ligin en iyi hocalarından biri benim için. Futbolu çok iyi anlayan bir hoca. Bize bunu da zaten idmanlarda olsun toplantılarda olsun en iyi şekilde anlatmaya ve detaylar göstermeye çalışıyor. Kendimizi daha iyi geliştirebiliyoruz. Bu da her oyuncu için avantaj tabii. Bunu da her oyuncu hissediyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Hocanın burada olması bence çok iyi bir durum. Kendisiyle ve takımla beraber iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Ömer Erdoğan, Mustafa Dalcı'nın istifa etmesinin ardından göreve gelmişti.
Ömer Erdoğan, Mustafa Dalcı'nın istifa etmesinin ardından göreve gelmişti.

"Hatalarımızı azaltırsak"

Tolga Ciğerci, geriye baktıklarında 5-6 puan daha fazla olabileceğini ifade ederek şunları söyledi: "Ama bu futbol olmadı. Bundan tecrübe kazanmamız gerekiyor. İyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii ki hatalar da oluyor futbol bu hatasız gün yok. Hatalarımızı azaltıp daha iyi oyunumuza odaklanırsak istediğimiz puanları alacağımızı düşünüyorum. Hangi sırada olacağımıza pek kafayı katmıyorum önemli olan maç maç bakmamız. Kupa maçımız var sonrasında Antalyaspor ile mücadele edeceğiz" dedi.

"Taraftarlarımızı güldürebiliriz"

Ankaragücü taraftarlarının inanılmaz olduğunu söyleyen Tolga Ciğerci, "Ankaragücü'ne gelmeden önce de bunu biliyordum. Destekleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Takım adına da bunu söyleyebilirim. Onların destekleri bizim için çok önemli. İnşallah taraftarlarımızın yüzünü gelecek haftalar güldürebiliriz" şeklinde konuştu.

Süper Lig'e Ağustos 2016'dan sonra gelirken 128 maça çıkarken 12 gol atıp 7 asist yaptı.
Süper Lig'e Ağustos 2016'dan sonra gelirken 128 maça çıkarken 12 gol atıp 7 asist yaptı.
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