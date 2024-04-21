Antalyaspor iki golle kazandı.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Adam Buksa ve 90. dakikada Zymer Bytyqi attı.
Hatayspor'un tek golünü 26. dakikada Fisayo Dele-Bashiru kaydetti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 45 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 33 puanla 18. sıraya geriledi.
ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Antalyaspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
2 saat önce