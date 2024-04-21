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Spor

Antalyaspor sahasında Hatayspor'u son dakika golüyle mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Adam Buksa ve 90. dakikada Zymer Bytyqi attı. Hatayspor'un tek golünü 26. dakikada Fisayo Dele-Bashiru kaydetti. Antalyaspor - Hatayspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:18 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 22:19 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Antalyaspor iki golle kazandı.
Antalyaspor iki golle kazandı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Adam Buksa ve 90. dakikada Zymer Bytyqi attı.


Hatayspor'un tek golünü 26. dakikada Fisayo Dele-Bashiru kaydetti.


Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 45 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 33 puanla 18. sıraya geriledi.


ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Hatayspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Antalyaspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
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