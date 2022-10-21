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ÖZET: Antalyaspor 2-1 İstanbulspor

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 6 haftalık aranın ardından kazanmayı başardı. Antalyaspor - İstanbulspor maçının özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor 2-1 İstanbulspor: Golleri kim attı?
Antalyaspor 2-1 İstanbulspor

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 6 haftalık aranın ardından kazanmayı başardı. Antalyaspor - İstanbulspor maçının özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Antalyaspor - İstanbulspor maç özeti

15. dakikada Muammer Sarıkaya'nın pasında topla buluşan Topalli'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Larsson'un ceza alanı sağ çaprazında topla buluşturduğu Wright'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Nakajima'nın ceza sahası sol çaprazdan pas verdiği Wright'in kale alanı önünden şutunda top üstten dışarıya gitti.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Ethemi'nin sağ köşeden kullandığı korner sonrası seken topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin röveşata vuruşu yaptı. Arka kale direği önünde topla buluşan Mehremic, kaleci Alperen Uysal'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

34. dakikada Larsson'un ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Jensen topu kornere çeldi.

41. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Alperen Uysal topu kornere gönderdi.

44. dakikada Ethemi'nin pasına hareketlenen Emir Kaan Gültekin'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal gole izin vermedi.

45+1. dakikada ev sahibi ekip skora eşitlik getirdi. Fernando, ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

66. dakikada Antalyaspor takımı Luiz Adriano ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Luiz Adriano tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

81. dakika Soner Aydoğdu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

90+2. dakikada Christian Luyindama takımını öne geçiren golü atıyor. 2-1
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