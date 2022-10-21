ÖZET: Antalyaspor 2-1 İstanbulspor

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Ankara, Mardin Artuklu Üniversitesinin organizasyonunda hazırlanan önemli bir bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapıyor. 12 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen ve 70 bildirinin sunulacağı Beytulmakdis Akademik Sempozyumu Kudüs’ün geleceğinin farklı akademik yönleriyle ele alınacağı ve alanında yetkin isimlerin katılacağı 16 farklı oturum ile 2 gün süreyle devam edecek.