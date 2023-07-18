Antalyaspor Adam Buksa'yı kiraladı

Kariyeri açısından en doğru tercihi yaptığını düşündüğünü belirten Polonyalı forvet, "Elimde bir çok opsiyon olmasına rağmen Türkiye'nin bu harika kulübü ile anlaştım. Nuri Şahin hoca ile bir çok kez görüştüm ve doğru tercih yaptığıma ikna oldum. Takım arkadaşlarım ile birlikte sahada harika işler yapmak için çalışacağız. Önümüzdeki günlerin hem benim hem de kulübüm için çok iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.