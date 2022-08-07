Antalyaspor Galatasaray'ın yıldızlarını saymadı!

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

Ev sahibi ekip, mücadelede ilk düdükle birlikte resmi sosyal medya hesabından paylaştığı 'Maç başladı' bilgi notunda, Galatasaray'ın 4 yıldızına yer vermedi.

Bu durum, kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların tepki göstermesine sebep oldu.

Konuyla ilgili olarak Antalyaspor cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.