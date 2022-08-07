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Antalyaspor Galatasaray'ın yıldızlarını saymadı!

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor Galatasarayın yıldızlarını saymadı!
Antalyaspor'dan flaş hareket

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

Ev sahibi ekip, mücadelede ilk düdükle birlikte resmi sosyal medya hesabından paylaştığı 'Maç başladı' bilgi notunda, Galatasaray'ın 4 yıldızına yer vermedi.

Bu durum, kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların tepki göstermesine sebep oldu.

Konuyla ilgili olarak Antalyaspor cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.
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