Antalyaspor Galatasaray'ın yıldızlarını saymadı!

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor.
Ev sahibi ekip, mücadelede ilk düdükle birlikte resmi sosyal medya hesabından paylaştığı 'Maç başladı' bilgi notunda, Galatasaray'ın 4 yıldızına yer vermedi.
Bu durum, kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların tepki göstermesine sebep oldu.
Konuyla ilgili olarak Antalyaspor cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.
⏱ Dk.1: Maç başladı. Başarılar #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Th6WOCEc3A
⏱ Dk.1: Maç başladı. Başarılar #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Th6WOCEc3A— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 7, 2022