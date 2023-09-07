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Spor

Antalyasporlu Naldo'nun ailesi Antalya'da kaza geçirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesi Antalya'da trafik kazasında yaralandı.

15:43 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Naldo'nun 4 yaşındaki oğlunun durumu ağır.

Naldo'nun 4 yaşındaki oğlunun durumu ağır.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Naldo'nun ailesi Antalya'da trafik kazasında yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen araçla çarpıştı.


Kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira yaralandı.


Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Naldo'nun oğlunun kazada ağır yaralandığı belirtildi.


Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.







#Antalyaspor
#Naldo
#kaza
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