Antalyasporlu Naldo'nun kayınpederi hayatını kaybetti

🙏🏻 Acını paylaşıyoruz Naldo!



Eylül ayında kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın kayınpederi Walter Tilatti'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Tilatti'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri ve… pic.twitter.com/RCLBaMx0iW