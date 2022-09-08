Spor Antalyaspora bedava 10 numara Shoya Nakajima
TRANSFER

Antalyaspor'a bedava 10 numara: Shoya Nakajima

Fraport TAV Antalyaspor, Porto'dan Japon oyuncu Shoya Nakajima ile anlaştı. Piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Shoya Nakajima'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Antalyaspor'un, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Antalyasporun yeni transferi Shoya Nakajima kimdir?
Porto'ya 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Portekiz'in Porto kulübünde bulunan Japon oyuncu Shoya Nakajima ile anlaştı.

28 yaşındaki futbolcu için kırmızı-beyazlı takım bonservis bedeli ödemeyecek.

Shoya Nakajima, sağlık kontrolünden geçmek ve 2 yıllık sözleşmeye imza atmak için kente geldi.

Shoya Nakajima kimdir?

  • Shoya Nakajima, daha önce Portekiz kulübü Portimonense, Katar Ligi'den Al- Duhail, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden Al- Ain forması giydi.
  • 10 numara pozisyonunda oynayan Nakajima'nın bonservisi 2019 yılında 25 milyon euroya kadar çıktı. Şu anki piyasa değeri ise 3,5 milyon euro olan Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya milli takımında ise 19 maçta 5 gol kaydetti.

Shoya Nakajima'nın nasıl bir futbolcu olduğuna dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video:

Luyindama Antalyaspor'da
SPOR
Luyindama Antalyaspor'da
Sürpriz teklif

Sürpriz teklif

​Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyorlar.
İki oyuncu kiralandı

İki oyuncu kiralandı

>Göztepe Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ı kadrosuna kattı.
İstanbula geldi

İstanbul'a geldi

Galatasaray bir dünya yıldızını daha transfer etti.
Aynı takıma gittiler

Aynı takıma gittiler

​Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu.
Süper Lig <br>ekibine kiralandı

Süper Lig
ekibine kiralandı

​Maaşının yarısını Galatasaray ödeyecek.
Avrupa'da <br>Türk gecesi

Avrupa'da
Türk gecesi

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz sahaya çıkıyor.
1. Lig'e gidiyor

1. Lig'e gidiyor

Ömer Bayram'ın sözleşmesi feshedildi.
KAP'a bildirildi

KAP'a bildirildi

​Galatasaray Icardi transferini açıkladı.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını açıkladı.
Yeni adresi<br>belli oldu

Yeni adresi
belli oldu

Trabzonspor, Faruk Can Genç'i Giresunspor'a kiraladı.
Rashica<br>sürprizi

Rashica
sürprizi

​Galatasaray, 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı.
Rotamız Berlin

Rotamız Berlin

​12 Dev Adam grubu ikinci tamamladı.
Rodriguez sesleri

Rodriguez sesleri

​Galatasaray'da transferler arka arkaya geliyor
Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
Gündem

Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
Büyükçekmece'de TIR devrildi: Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı
Gündem

Büyükçekmece'de TIR devrildi: Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra trafiğe açıldı.
Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
Gündem

Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu

Zeytinburnu'nda pitbull saldırısında ölen kedinin sahibi Saliha Biber, polise başvurarak köpeğini ağızlıksız gezdiren kişi hakkında şikayette bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.