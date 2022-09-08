Antalyaspor'a bedava 10 numara: Shoya Nakajima

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Portekiz'in Porto kulübünde bulunan Japon oyuncu Shoya Nakajima ile anlaştı.
28 yaşındaki futbolcu için kırmızı-beyazlı takım bonservis bedeli ödemeyecek.
Shoya Nakajima, sağlık kontrolünden geçmek ve 2 yıllık sözleşmeye imza atmak için kente geldi.
Shoya Nakajima kimdir?
- Shoya Nakajima, daha önce Portekiz kulübü Portimonense, Katar Ligi'den Al- Duhail, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden Al- Ain forması giydi.
- 10 numara pozisyonunda oynayan Nakajima'nın bonservisi 2019 yılında 25 milyon euroya kadar çıktı. Şu anki piyasa değeri ise 3,5 milyon euro olan Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya milli takımında ise 19 maçta 5 gol kaydetti.
Shoya Nakajima'nın nasıl bir futbolcu olduğuna dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video: