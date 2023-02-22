|
Reklam
Reklam
Spor

Antalyaspor'un yıldızı takımdan ayrıldı

Antalyaspor'un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Luiz Adriano, kırmızı beyazlı takıma veda etti. Tecrübeli golcü, Brezilya Ligi'nde mücadele edecek.

17:53 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Luiz Adriano

Luiz Adriano

Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional, son olarak Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor forması giyen tecrübeli santrfor Luiz Adriano'yu transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Brezilyalı golcüsü Luiz Adriano, Internacional'e transfer oldu. Brezilya ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 35 yaşındaki santrfor ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Şubat 2022'de Palmeiras'tan Antalyaspor'a transfer olan Adriano, Akdeniz ekibiyle çıktığı 38 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı.




#Luiz Adriano
#Antalyaspor
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
Antalyaspor'un yıldızı takımdan ayrıldı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Foggo da kentsel dönüşüme 'zulüm' demişti
Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı öncesi taraftarlarına çağrı
Diyarbakır'da kedi kurtarma operasyonu: Ses gelmesi üzerine yıkım durduruldu askeri helikopterler bölgeye getirildi
'Asrın felaketi'nde 17'nci gün: Enkaz altındaki inek canlı olarak çıkarıldı
Terör örgütü DEAŞ’ın silahlı güçleri arasında görev alan şahıs yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.