Antalyaspor'un yıldızı takımdan ayrıldı

Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional, son olarak Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor forması giyen tecrübeli santrfor Luiz Adriano'yu transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Brezilyalı golcüsü Luiz Adriano, Internacional'e transfer oldu. Brezilya ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 35 yaşındaki santrfor ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.