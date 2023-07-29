Ante Rebic yolda iki isimle görüşmeler devam ediyor

Şu ana kadar kadroya Amartey, Onana ve Emrecan'ı katan Beşiktaş'ta, Tirana maçında bazı bölgeler göze çarptı. Bu bağlamda eksikleri de gören teknik direktör Şenol Güneş, bir kez daha yönetimden isteklerini dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, iki kanada etkili isimler istediği gibi bir de oyunun merkezinde ofansif yanı güçlü bir on numarayı da takımda görmek istiyor.