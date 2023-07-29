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Spor

Ante Rebic yolda iki isimle görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş, uzun süredir uğraştığı Rebic transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Hırvat oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmaya çok yakın. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Alex Oxlade-Chamberlain ve Samu Castillejo'u da bitirmek istiyor.

09:16 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Castillejo - Rebic - Chamberlain

Castillejo - Rebic - Chamberlain

Şu ana kadar kadroya Amartey, Onana ve Emrecan'ı katan Beşiktaş'ta, Tirana maçında bazı bölgeler göze çarptı. Bu bağlamda eksikleri de gören teknik direktör Şenol Güneş, bir kez daha yönetimden isteklerini dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, iki kanada etkili isimler istediği gibi bir de oyunun merkezinde ofansif yanı güçlü bir on numarayı da takımda görmek istiyor.


Rebic geliyor

Beşiktaş takımdaki eksik bölgeleri takviye etmeye sol kanattan başladı. Uzun süredir Hırvat futbolcu Ante Rebic için Milan'la pazarlık halinde olan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki isimde mutlu sona ulaştı.

Rebic'i bonservisiyle birlikte alacak olan Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Rebic'ten sonra Liverpool'la yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Chamberlain'in yanı sıra Valencia ile sözleşmesi devam eden Samu Castillejo için de girişimler hızlandı.




#Beşiktaş
#Ante Rebic
#Alex Oxlade Chamberlain
#Samu Castilejo
29 dakika önce
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