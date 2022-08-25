Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu: Yıldız futbolcu imzayı attı

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6’lı masa ikiye bölünebilir

2023 seçimleri öncesi siyasi partilerin ittifak arayışları sürüyor. AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yoluna güçlü bir şekilde devam ederken, diğer partilerin çalışmaları sürüyor. CHP’nin başını çektiği 6’lı masanın seçimlere bir mi yoksa iki ittifakla mı gireceği henüz netleşmedi. HDP ise sol partilerle birlikte 7’li masa kurmayı planlıyor.