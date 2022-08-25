Spor Maç sonucu Royal Antwerp FC 1-3 Başakşehir Başakşehir Antwerpi eledi
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Maç sonucu: Royal Antwerp FC 1-3 Başakşehir: Başakşehir Antwerp'i eledi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçında ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika ekibi Antwerp'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antwerp Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir maç özeti izle
Antwerp Başakşehir maç özeti izle

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçında ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika ekibi Antwerp'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Antwerp - Başakşehir maç özeti izle

8. dakikada Berkay Özcan Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michael Frey, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

53. dakikada Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

56. dakikada Michael Frey takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

58. dakikada Başakşehir'de Stefano Okaka takımını öne geçiren golü atıyor.

66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Anthony Valencia, kaleyi çaprazdan gören bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.

83. dakikada Danijel Aleksic ile Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

Karşılaşma 3-1 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona eriyor ve temsilcimiz toplamda 4-2'lik skorla Konferans Ligi'nde gruplara adını yazdırıyor.
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