Maç sonucu: Royal Antwerp FC 1-3 Başakşehir: Başakşehir Antwerp'i eledi

Dünya

Bakan Çavuşoğlu'nun uyarısı sonrası ABD'den vize açıklaması: Var gücümüzle çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'de ABD vizesine başvuran vatandaşların uzun süreler bekletilmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Yetkili, bunun iki ülke ilişkilerine zarar vermesini istemediklerini ve vize kapasitesini artırmak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceklerini açıkladı.