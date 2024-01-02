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Spor

Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti açıkladı

Real Madrid'deki ilk maçına ne zaman çıkacağı merak konusu olan Arda Güler'e ilgili teknik dirketör Carlo Ancelotti'den açıklama geldi. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcunun yarınki maçta forma giyebileceğini söyledi.

16:33 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 16:35 - 2/01/2024 Salı
AA
Ancelotti idmanlarda Arda Güler'e yakın ilgi gösteriyor.
Ancelotti idmanlarda Arda Güler'e yakın ilgi gösteriyor.

Carlo Ancelotti, ligin 19. haftasında yarın Mallorca ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.


İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.


Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar" ifadelerini kullandı.








#Real Madrid
#Arda Güler
#La Liga
26 dakika önce
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