Arda Güler, sağ dizinden bir operasyon geçirmişti.
Arda Güler, yeni takımında çıktığı antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Attığı goller ve yaptığı asistlerle parmak ısırtan 18 yaşındaki futbolcu, sezon başında dizinden talihsiz sakatlık yaşadı.
Genç yıldız, geçtiğimiz haftalarda sağ dizinden Madrid'de bir operasyon geçirmişti.
Arda Güler'in sahaya dönüş tarihi belli oldu.
İspanya basını AS'ın haberine göre Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeşil sahalara Eylül ayı sonunda dönecek.