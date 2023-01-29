Adana Demirspor, genç futbolcusu Arda Okan Kurtalan'ı sezon sonuna kadar Karacebey belediyespor'a kiraladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Okan Kurtulan'ın, TFF 2. Lig kulüplerinden TECO Karacabey Belediyespor'a yarım sezon kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a transfer olan 20 yaşındaki genç futbolcu, şu ana kadar mavi-lacivertli ekiple 1 maçta forma giydi.