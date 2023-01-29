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Spor

Adana Demirspor Arda Okan Kurtulan'ı Karacabey Belediyespor'a kiraladı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'a kiraladığını açıkladı.

12:09 . 29/01/2023 Pazar
AA
Arda Okan Kurtulan

Arda Okan Kurtulan

Adana Demirspor, genç futbolcusu Arda Okan Kurtalan'ı sezon sonuna kadar Karacebey belediyespor'a kiraladığını duyurdu.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Okan Kurtulan'ın, TFF 2. Lig kulüplerinden TECO Karacabey Belediyespor'a yarım sezon kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadesi kullanıldı.


Sezon başında Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a transfer olan 20 yaşındaki genç futbolcu, şu ana kadar mavi-lacivertli ekiple 1 maçta forma giydi.



#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Arda Okan Kurtulan
1 saat önce
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Adana Demirspor Arda Okan Kurtulan'ı Karacabey Belediyespor'a kiraladı
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