Spor Erden Timur açıkladı Arda Turan için jübile maçı düzenlenecek
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Erden Timur açıkladı: Arda Turan için jübile maçı düzenlenecek

Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, kulübün YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Timur, sarı-kırmızılı taraftarların çok merak ettiği Arda Turan'ın jübilesi konusuna da değinerek, kendisi için bir jübile maçı düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan için jübile maçı düzenlenecek mi? Erden Timur açıkladı
Arda Turan

Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, kulübün YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Timur, sarı-kırmızılı taraftarların çok merak ettiği Arda Turan'ın jübilesi konusuna da değinerek, kendisi için bir jübile maçı düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Erden Timur, Arda Turan'ın çok büyük Galatasaraylı olduğunu ve kendisi için bir jübile düşündüklerini belirtti. Timur, sözlerinde, "Arda Turan, çok büyük bir Galatasaraylıdır. Galatasaray taraftarının her zaman sahiplenmesi, sahip çıkması gerekir. En kariyerli yerli futbolcudur ve gurur duymalıyız ki Galatasaraylıdır, altyapımızdan çıkmıştır. Kendisi için jübile maçı düzenlemeyi düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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