Spor Aris, Gervinhoyu resmen açıkladı
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Aris, Gervinho'yu resmen açıkladı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Aris, Gervinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aris, Gervinhoyu resmen açıkladı
Gervinho

Trabzonspor'dan ayrılan Gervinho, Yunan ekibi Aris FC ile resmi sözleşme imzaladı.

Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Gervinho'nun Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Karşılıklı anlaşma sonucu sözleşme feshi yapıldı ve yıldız futbolcu Aris ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 13 maçta süre alan Fildişi Sahilli oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

"Bakasetas bana Aris'in çok iyi kulüp olduğunu söyledi"

Gervinho, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, Trabzonspor'dan takım arkadaşı olan Yunanistanlı Anastasios Bakasetas'ın, Aris ile ilgili çok olumlu yorumlar yaptığını söyledi. Yıldız futbolcu, açıklamasının tamamında, "Kariyerimde yeni bir sayfa. ARIS hakkında en iyi bilgiyi aldım ve Bay Karipides ile konuştuğumda bundan sonra her şey daha kolay hale geldi. Projeyi benim için analiz etti, beğendim ve artık bir Aris oyuncusuyum. Geçen yıl Türkiye'de takım arkadaşı olduğumuz Bakaseta ile de görüştüm. Bana Aris hakkında en iyisini ve hayranlarının ne kadar çılgın olduğunu anlattı. Aynı şeyi arkadaşlarım olan Ducouret ve Dabo da bana söyledi. Aris'te Iturbe ile tekrar buluşacağım için de mutluyum. Roma'da bir yıl birlikte oynadık ve harika şeyler yaptık. Umarım aynı şeyi burada da tekrarlayabiliriz. Aris hayranlarına şunu söyleyebilirim: Geçen yıl geçirdiğim sakatlıktan sonra kendimi iyi hissediyorum. Adımı kulüp unvanıyla ilişkilendirmek için büyük bir susuzluk duyuyorum. Başarıya ulaşmak için hep birlikte her şeyi yapalım." cümlelerine yer verdi.

"İnşallah Trabzonspor önümüzdeki sezon da şampiyon olur"

Yıldız futbolcu ayrıca, resmi Instagram hesabı üzerinden bordo-mavili camiaya veda etti. 37 yaşındaki futbolcu, mesajında, "Veda zamanı geldi. Trabzonspor ailesine bu deneyim için teşekkürler. Sakatlandığımda bile tüm taraftarlardan çok sevgi aldım. Her zaman kalbimde olacaksınız. Gelecek sezon Trabzonspor'u takip edeceğim, umarım arka arkaya şampiyon olurlar." ifadelerini kullandı.

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Gervinho (@gervinhofficial)'in paylaştığı bir gönderi

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