Spor ÖZET | Arjantin-Avustralya 2-1
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ÖZET | Arjantin-Avustralya: 2-1

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Avustralya'yı 2-1 yenen Arjantin, çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu. Ayrıca karşılaşmada Lionel Messi, 1000'inci maçına çıkarak, kariyer rekoru kırdı. Peki, Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca, Arjantin-Avustralya maç özetini ve gollerini de haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin-Avustralya 2-1 maç özeti ve golleri izle: Dünya Kupası maç özetleri
Arjantinli futbolcuların gol sevinçleri

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Avustralya, Katar'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Arjantin, adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Arjantin'e turu getiren golleri 35. dakikada Lionel Messi ve 57. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Avustralya'nın tek golünü ise 77. dakikada Enzo Fernandez kendi kalesine attı.

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?

Bu karşılaşma öncesinde oynanan maçta Hollanda, ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Hollanda-Arjantin çeyrek final mücadelesi 9 Aralık Cuma günü saat 22.00'de oynanacak.

Lionel Messi 1000'inci maçına çıktı

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi, Avustralya karşılaşmasıyla birlikte kariyerindeki 1000'inci maçına çıktı. Kariyeri boyunca sadece Barcelona, PSG ve Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu, geride bıraktığı 999 maçta kırılması güç rekorlara imza attı. Messi bu karşılaşmalarda toplamda 788 gol atarken, 348 de asist yaptı. Ayrıca Messi bin maçlık kariyerine 7 Ballon D'Or, 6 Altın Ayakkabı ve 41 kupa sığdırdı.

Arjantin-Avustralya: 1-0

Arjantin-Avustralya: 2-0

Arjantin-Avustralya: 2-1


Lionel Messi kariyerindeki 1000'inci maçına çıktı
SPOR
Lionel Messi kariyerindeki 1000'inci maçına çıktı

ÖZET | Hollanda-ABD: 3-1
SPOR
ÖZET | Hollanda-ABD: 3-1


Kariyerindeki 1000inci maç

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