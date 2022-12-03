ÖZET | Arjantin-Avustralya: 2-1

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Avustralya, Katar'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Arjantin, adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Arjantin'e turu getiren golleri 35. dakikada Lionel Messi ve 57. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Avustralya'nın tek golünü ise 77. dakikada Enzo Fernandez kendi kalesine attı.

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?

Bu karşılaşma öncesinde oynanan maçta Hollanda, ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Hollanda-Arjantin çeyrek final mücadelesi 9 Aralık Cuma günü saat 22.00'de oynanacak.

Lionel Messi 1000'inci maçına çıktı

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi, Avustralya karşılaşmasıyla birlikte kariyerindeki 1000'inci maçına çıktı. Kariyeri boyunca sadece Barcelona, PSG ve Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu, geride bıraktığı 999 maçta kırılması güç rekorlara imza attı. Messi bu karşılaşmalarda toplamda 788 gol atarken, 348 de asist yaptı. Ayrıca Messi bin maçlık kariyerine 7 Ballon D'Or, 6 Altın Ayakkabı ve 41 kupa sığdırdı.

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Arjantin-Avustralya: 1-0

⚽GOOOLL!! LIONEL MESSI!! Yine yaptı yapacağını... pic.twitter.com/sFtumXTYoE — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Arjantin-Avustralya: 2-0

⚽GOOOLL!! Kaleci Mathew Ryan'dan büyük hata! Julian Alvarez farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/VFD3HzN9b5 — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Arjantin-Avustralya: 2-1

⚽GOOOLL!! Avustralya'dan sürpriz gol! Goodwin'in şutunda Enzo Fernandes'e çarpan top ağlara gitti... pic.twitter.com/uro6ggHVSt — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

SPOR Lionel Messi kariyerindeki 1000'inci maçına çıktı