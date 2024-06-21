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Spor

Arjantin Copa America'ya galibiyetle başladı: Messi tarihe geçti

2024 Copa America'nın açılış maçında Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede asist yapan Lionel Messi, turnuva tarihine geçti.

11:09 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:12 - 21/06/2024 Cuma
DHA
Messi mücadelede asist yaptı.
Messi mücadelede asist yaptı.

Copa America'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Arjantin ile Kanada, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Arjantin, müsabakadan 49'uncu dakikada Julian Alvarez ve 88'inci dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı. Kanada ise ilk maçından puansız ayrıldı.


Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, müsabakadaki ikinci golün asistini yaparken, 7 farklı Copa America'da asist yapmayı başaran ilk futbolcu oldu.


Arjantin, gruptaki ikinci maçında Şili ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise Peru ile karşılaşacak.

#Arjantin
#Kanada
#Lionel Messi
#Copa America
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