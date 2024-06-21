Arjantin Copa America'ya galibiyetle başladı: Messi tarihe geçti

Copa America'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Arjantin ile Kanada, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Arjantin, müsabakadan 49'uncu dakikada Julian Alvarez ve 88'inci dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı. Kanada ise ilk maçından puansız ayrıldı.