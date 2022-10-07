Spor Gimnasia-Boca Juniors maçında olaylar çıktı Bir ölü 100 yaralı
FUTBOL FUTBOL

Gimnasia-Boca Juniors maçında olaylar çıktı: Bir ölü 100 yaralı

Arjantin Süper Lig'de, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşmasının ertelenmesine neden olan, stadyum etrafında çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Arjantinde oynanan Gimnasia-Boca Juniors maçında neler yaşandı?
Taraftarlar sahanın içine akın etti.

Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Sergio Berni, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın oynandığı Juan Carmelo Zerillo Stadyumu çevresinde, çok sayıda taraftarın zorla stada girmeye çalıştığını, polisle taraftarlar arasında olayların çıktığını açıkladı.

Berni, bu sırada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro'nun, stadyumdan çıkarken kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdiğini söyledi.

Maçın hakemi Hernan Mastrangelo, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşmasını, 9. dakikada güvenlik eksikliği nedeniyle erteledi.

Stadyumdan yansıyan görüntülerde, saha dışında atılan biber gazları nedeniyle çok sayıda taraftarın ve bazı futbolcuların etkilendiği görülüyor.

Polis ile taraftar arasında çıkan çatışmaya, muhtemel bir fazla maç bileti satımı sebebiyle, Gimnasia taraftarlarının kapılar kapandıktan sonra zorla içeri girmeye çalışmasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Olaylar nedeniyle aralarında polislerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir grup taraftarın polisle tartışmasının ardından polisin müdahaleye başladığı görülüyor.

Boca Juniors takımının Twitter hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların ve karşılaşmaya katılan heyetin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Savaş gibi: Son kırk yılın en büyük futbol faciası
DÜNYA
Savaş gibi: Son kırk yılın en büyük futbol faciası
Sorunsuz bir futbolcu

'Sorunsuz
bir futbolcu'

​Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması.
Savunma baş ağırtıyor

Savunma baş ağırtıyor

Trabzonspor ligde 8 maçta 11, Avrupa'da 5 maçta 9 gol yedi.
Şampiyonluğu ilan edebilecek mi?

Şampiyonluğu
ilan edebilecek mi?

​Formula 1'de sıradaki durak Japonya Suzuka GP.
'Hem lig hem<br>Avrupa çok zor'

'Hem lig hem
Avrupa çok zor'

Rıza Çalımbay, Ballkani mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
'Bir süre yoklar'

'Bir süre yoklar'

Jorge Jesus iki futbolcunun durumunu açıkladı.
Fenerbahçe <br>güle oynaya kazandı

Fenerbahçe
güle oynaya kazandı

​Fenerbahçe, Avrupa Ligi üçüncü maçında AEK'i 2-0 mağlup etti.
Berkan sürprizi

Berkan sürprizi

​Okan Buruk genç oyuncuyla ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'nin <br>yükselen değeri

Fenerbahçe'nin
yükselen değeri

AEK Larnaca maçında futbolseverlerin takdirini kazandı.
Monaco'dan <br>eli boş dönüyoruz

Monaco'dan
eli boş dönüyoruz

​Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından yenilgiyle ayrıldı.
Sivasspor'a <br>evinde büyük şok

Sivasspor'a
evinde büyük şok

​Temsilcimiz, Kosova ekibine sahasında 4-3 mağlup oldu.
Başakşehir 1 puanı aldı

Başakşehir 1 puanı aldı

​Başakşehir, Konferans Ligi'nde Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı.
Köpeklerle arama yapıldı

Köpeklerle arama yapıldı

​Fransa'da Trabzonspor taraftarına insanlık dışı müdahale
Abdullah Avcı<br>inancını kaybetmedi

Abdullah Avcı
inancını kaybetmedi

​Trabzonspor teknik direktörü, Monaco mağlubiyetini değerlendirdi.
Tehlikeli provokasyon

Tehlikeli provokasyon

​AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesinde küstah duyuru.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.