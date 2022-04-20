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Arminia Bielefeld teknik direktör Kramer'in görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Arminia Bielefeld, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Arminia Bielefeld teknik direktör Kramerin görevine son verdi
Frank Kramer

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kramer ve yardımcı antrenör Ilia Gruev'in bugünden itibaren görevlerine son verildiği, bundan sonra teknik direktörlük görevini Marco Kostmann'ın üstleneceği aktarıldı.

Açıklamada Kostmann'ın yardımcılığını Stefan Kleineheismann, Sebastian Hille ve Michael Henke'nin yapacağı kaydedildi.

Arminia Bielefeld'in üst yöneticisi Samir Arabi, yoğun görüşmeler ve mevcut durumun ayrıntılı analizinden sonra bu durumda ligde kalmanın başarılacağına emin olmadıklarını belirterek, "Bundesliga'da kalmak için takıma bir ivme kazandırmak istiyoruz. Bu hepimizin hedefi." ifadelerini kullandı.
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