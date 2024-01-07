Liverpool, Premier Lig 20. haftasında sahasında Newcastle United'ı 4-2 mağlup etti. Anfield'da galibiyeti getiren golleri Muhammed Salah (2), Curtis Jones ve Cody Gakpo attı. Bu sonuçla birlikte puanını 45'e yükselten Liverpool liderliğe yükseldi. Liverpool - Newcastle United maçının özetini izlemek ve Premier Lig puan durumuna bakmak için haberin içerisine göz atabilirsiniz.