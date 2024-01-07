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Spor

Liverpool, Emirates'te Arsenal'i devirdi adını bir üst tura yazdırdı |ÖZET

İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Arsenal'a konuk oldu. Liverpool karşılaşmayı 2-0 kazandı. Turu getiren golleri 80. dakikada Jakub Kiwior (K.K) ve 90+5. dakikada Luis Diaz kaydetti. Arsenal - Liverpool maçının özeti ve golleri haberimizin içerisinde bulunan link üzerinden izleyebilirsiniz.

22:14 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Liverpool, FA Cup'ta adını 5. tura yazdırdı.
Liverpool, FA Cup'ta adını 5. tura yazdırdı.

İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Arsenal'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.


Turu getiren golleri 80. dakikada Jakub Kiwior (K.K) ve 90+5. dakikada Luis Diaz kaydetti.


Maçın ardından teknik direktör Jurgen Kloop'un sevinci:

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ SONUCU


ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Arsenal 0-1 Liverpool (80' Jakub Kiwior (K.K))


Arsenal 0-2 Liverpool (90+5' Luis Diaz)





#Liverpool
#Arsenal
#FA Cup
23 dakika önce
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