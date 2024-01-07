Liverpool, FA Cup'ta adını 5. tura yazdırdı.
İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Arsenal'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Turu getiren golleri 80. dakikada Jakub Kiwior (K.K) ve 90+5. dakikada Luis Diaz kaydetti.
Maçın ardından teknik direktör Jurgen Kloop'un sevinci:
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ SONUCU
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ SONUCU
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ
Arsenal 0-1 Liverpool (80' Jakub Kiwior (K.K))
Arsenal 0-1 Liverpool (80' Jakub Kiwior (K.K))
Arsenal 0-2 Liverpool (90+5' Luis Diaz)
Arsenal 0-2 Liverpool (90+5' Luis Diaz)
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23 dakika önce