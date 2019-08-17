Arsenal 2'de 2 yaptı
PREMİER LİG

Arsenal 2'de 2 yaptı

İngiltere Premier Lig maçında Arsenal, Lacazette ve Aubameyang'ın attığı gollerle Burnley'yi 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi AA
Lacazette ve Aubameyang'ın gol sevinci

Lacazette ve Aubameyang'ın gol sevinci

Fotoğraf: DAVID KLEIN / Reuters

Ligin ikinci hafta mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Burnley'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alexandre Lacazette ve Ashley Barnes'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Müsabakanın 64. dakikasında Gabonlu yıldızı Pierre Aubameyang ile bir kez daha öne geçen Londra ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan üç puanla ayrıldı.

2009-10 sezonundan bu yana ilk kez lige üst üste iki galibiyetle başlayan Arsenal puanını 6'ya çıkarırken, Burnley 3 puanda kaldı.


Mesut hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı

Londra'da 25 Temmuz'da motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimine hedef olan Arsenalli futbolculardan Mesut Özil, hastalığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almazken, Sead Kolasinac ise yedek başladığı mücadelenin 71. dakikasında Alexandre Lacazette'in yerine oyuna girdi.

İki futbolcu ligin ilk haftasındaki Newcastle United maçında "güvenlik" gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.

Mesut Özil bıçaklı saldırıya uğradı
Yeni Şafak

Mesut Özil bıçaklı saldırıya uğradı

Londra'da bir restoran çıkışında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Yardıma gelen Sead Kolasinac, saldırganı uzaklaştırdı. İki futbolcu da olayı yara almadan atlattı.


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