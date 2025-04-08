Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 mağlup etti ve turun kapısını araladı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 58 ile 70. dakikada Decran Rice (2) ve 75. dakikada Mikel Merino attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda İngiliz ekibi Arsenal'e konuk oldu. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 58 ile 70. dakikada Decran Rice (2) ve 75. dakikada Mikel Merino kaydetti. İngiliz orta saha Declan Rice attığı iki frikik golüyle galibiyette kritik rol oynadı.
Real Madrid'de yedek kulübesinde yer alan milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmada süre almadı. Madrid'de Camavinga, 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı gördü.
Rövanş karşılaşması 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak.