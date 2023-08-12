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Spor

ÖZET | Arsenal-Nottingham Forest: 2-1

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. Mücadeleyi Topçular 2-1 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. Arsenal-Nottingham Forest maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

17:22 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arsenal-Nottingham Forest

Arsenal-Nottingham Forest

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.


Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Eddie Nketiah ve 32. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 82'de Taiwo Awoniyi kaydetti.


Bu sonucun ardından Arsenal hanesine 3 puan yazdırdı. Nottingham ise haftayı puansız kapattı.


Ligin 2. haftasında Arsenal deplasmanda Crystal Palace'la karşılaşacak. Nottingham ise sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.


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#Premier Lig
#Arsenal
#Nottingham Forest
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