Arsenal-Nottingham Forest
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Eddie Nketiah ve 32. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 82'de Taiwo Awoniyi kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal hanesine 3 puan yazdırdı. Nottingham ise haftayı puansız kapattı.
Ligin 2. haftasında Arsenal deplasmanda Crystal Palace'la karşılaşacak. Nottingham ise sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.
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