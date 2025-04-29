Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
MAÇ SONUCU | Arsenal - PSG: 0-1

MAÇ SONUCU | Arsenal - PSG: 0-1

23:4929/04/2025, Salı
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dembele, Arsenal maçında attığı golle mücadelenin yıldızı oldu.
Dembele, Arsenal maçında attığı golle mücadelenin yıldızı oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Arsenal ile PSG karşılaştı. Kuzey Londra'da oynanan maçta Fransız temsilcisi PSG, İngiliz ekibi Arsenal'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. İngiltere'de avantajı cebine koyan PSG, 7 Mayıs günü Paris'te Arsenal ile rövanş maçına çıkacak.

Fransız temsilcisi PSG, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Arsenal'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. İlk maçta İngiltere'de avantajı cebine koyan PSG'de maçı kazandıran golü atan isim ise Dembele oldu.

PSG, deplasmandaki yarı final mücadelesine çok iyi bir başlangıç yaptı. Henüz 4. dakikada Dembele'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçen PSG, kalan dakikalarda rakibine fırsat vermedi. Kalesini gole kapatan PSG, mücadeleden galip ayrılan taraf oldu. Fransız ekibinde kaleci Gianluigi Donnarumma kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla dikkati çekti. Öte yandan Arsenal'in ikinci yarıda Moreno ile attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yarı finalin diğer maçında Barcelona yarın sahasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İnter'i konuk edecek. Karşılaşma yarın saat TSİ 22.00'de Estadi Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak.
#Arsenal
#PSG
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç sahipleri dikkat: Sigortada yeni dönem başlıyor!