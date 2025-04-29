Fransız temsilcisi PSG, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Arsenal'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. İlk maçta İngiltere'de avantajı cebine koyan PSG'de maçı kazandıran golü atan isim ise Dembele oldu.

PSG, deplasmandaki yarı final mücadelesine çok iyi bir başlangıç yaptı. Henüz 4. dakikada Dembele'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçen PSG, kalan dakikalarda rakibine fırsat vermedi. Kalesini gole kapatan PSG, mücadeleden galip ayrılan taraf oldu. Fransız ekibinde kaleci Gianluigi Donnarumma kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla dikkati çekti. Öte yandan Arsenal'in ikinci yarıda Moreno ile attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.