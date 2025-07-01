Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Transfer
Arsenal transferi duyurdu: 80 milyon euroluk kaleci Premier Lig’e geri döndü

Arsenal transferi duyurdu: 80 milyon euroluk kaleci Premier Lig’e geri döndü

18:521/07/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kepa Arrizabalaga, Arsenal'de
Kepa Arrizabalaga, Arsenal'de

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımı Arsenal, kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kuzey Londra ekibinden yapılan açıklamada, Kepa'nın 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. İmza sonrası açıklamalarda bulunan İspanyol kaleci, Arsenal'de olmaktan çok mutlu olduğunu aktararak, "Bu kulüpte gösterilen hırs, Mikel Arteta ve Inaki Cana ile konuştuğumda, bana kazanma arzularını ne kadar gösterdiklerini gördüm. Kazanmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum ve umarım hep birlikte bunu başarabiliriz," ifadelerini kullandı.


Altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao'dan 2018 yazında Chelsea'ye transfer olan Kepa, 80 milyon avroyla bonservis bedeli en yüksek kaleci olarak kayıtlara geçti.

Kepa, Chelsea formasıyla birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

30 yaşındaki kaleci, Real Madrid ile ise birer UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası ve La Liga şampiyonluğu kazandı.

#FUTBOL
#Kepa
#Kepa Arrizabalaga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz