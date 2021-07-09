Arsenal'den Beşiktaş'a: Görüşmeler başladı

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, savunma bölgesi için önemli bir isim gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi öncesi sağlam bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Pablo Mari’yi gündemine aldı. İspanya’dan gelen haberlere göre Mari de Beşiktaş’ı istiyor.

İspanya’nın AS gazetesi, Beşiktaş’ın Arsenal’in stoperi Pablo Mari’ye olan ilgisini yazdı. İddiaya göre; siyah-beyazlılar İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan İspanyol stoperi kiralamak için masaya oturdu.

Teklife sıcak bakıyor

Arsenal’in geçen sezon 5 milyon euro bonservisle Flamengo’dan aldığı 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife çok sıcak baktığı vurgulandı.

REKLAM

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla da boğuşan Pablo Mari, 18 resmi maçta görev aldı. 27 yaşındaki 1.93’lük İspanyol stoper, profesyonel kariyeri boyunca 298 resmi mücadeleye çıkarken 18 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Bu periyotta 74 kez sarı kart gören sol ayaklı stoper Mari, 5 kez de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mari’nin Arsenal ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pablo Marí (@pablomv5)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM