Spor Arsenalden Beşiktaşa Görüşmeler başladı
TRANSFER

Arsenal'den Beşiktaş'a: Görüşmeler başladı

Savunma hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal’in İspanyol stoperi Pablo Mari’yi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların kiralamak istediği 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife çok sıcak baktığı vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsenalden Beşiktaşa: Görüşmeler başladı
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, savunma bölgesi için önemli bir isim gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi öncesi sağlam bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Pablo Mari’yi gündemine aldı. İspanya’dan gelen haberlere göre Mari de Beşiktaş’ı istiyor.

İspanya’nın AS gazetesi, Beşiktaş’ın Arsenal’in stoperi Pablo Mari’ye olan ilgisini yazdı. İddiaya göre; siyah-beyazlılar İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan İspanyol stoperi kiralamak için masaya oturdu.

Teklife sıcak bakıyor

Arsenal’in geçen sezon 5 milyon euro bonservisle Flamengo’dan aldığı 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife çok sıcak baktığı vurgulandı.

  • Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla da boğuşan Pablo Mari, 18 resmi maçta görev aldı. 27 yaşındaki 1.93’lük İspanyol stoper, profesyonel kariyeri boyunca 298 resmi mücadeleye çıkarken 18 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Bu periyotta 74 kez sarı kart gören sol ayaklı stoper Mari, 5 kez de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mari’nin Arsenal ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pablo Marí (@pablomv5)'in paylaştığı bir gönderi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Onyekuru'da flaş gelişme: Sosyal medyadan duyurdu
SPOR
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Onyekuru'da flaş gelişme: Sosyal medyadan duyurdu

Abone Ol Google News
Hazırlıklar tamamAzerbaycandan onay bekleniyor​

Hazırlıklar tamam
Azerbaycan'dan onay bekleniyor​

Sınırda 85 kilometrelik yeni bir hat kurulacak
Meteorolojidensağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden
sağanak yağış uyarısı

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Büyük buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'a geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti.

​Tam 12 yıl beklemişlerdi, minik Zeynep kurtarılamadı.

​Dört suikastçı ölü ele geçirildi.

Erdoğan muhalefetin kin ve nefret kokan üslubuna işaret etti.

​Türkiye aşılamada işi sıkı tutuyor.

​Akbank müşterileri bilgilerinin çalınmış olmasından endişe ediyor.

​Belediye başkanının yakın ekibi döverek hastanelik etti.
Koronaya karşı<br>yüzde 83 etkili çıktı

Koronaya karşı
yüzde 83 etkili çıktı

​Türkiye'de 10 bin kişi üzerinde denenmişti.
İki ilde<br>FETÖ operasyonu

İki ilde
FETÖ operasyonu

Gözaltı kararı verilen 33 kişiden 19'u yakalandı.
Güreş sevgisi

Güreş sevgisi

​Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları meydanlarda uyudu.
Domain vurgunu

Domain vurgunu

​Türkiye'de 39 bin alan adı satan firma ortadan kayboldu.
İşte aşının gücü

İşte aşının gücü

Koronavirüs aşısı ​ABD'de 280 bine yakın olası ölümü engelledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.