Arsenal'den Beşiktaş'a: Görüşmeler başladı

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, savunma bölgesi için önemli bir isim gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi öncesi sağlam bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Pablo Mari’yi gündemine aldı. İspanya’dan gelen haberlere göre Mari de Beşiktaş’ı istiyor.
İspanya’nın AS gazetesi, Beşiktaş’ın Arsenal’in stoperi Pablo Mari’ye olan ilgisini yazdı. İddiaya göre; siyah-beyazlılar İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan İspanyol stoperi kiralamak için masaya oturdu.
Teklife sıcak bakıyor
Arsenal’in geçen sezon 5 milyon euro bonservisle Flamengo’dan aldığı 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife çok sıcak baktığı vurgulandı.
- Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla da boğuşan Pablo Mari, 18 resmi maçta görev aldı. 27 yaşındaki 1.93’lük İspanyol stoper, profesyonel kariyeri boyunca 298 resmi mücadeleye çıkarken 18 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Bu periyotta 74 kez sarı kart gören sol ayaklı stoper Mari, 5 kez de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mari’nin Arsenal ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.