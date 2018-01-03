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Arsenal'den sürpriz transfer

Arsenal Kulübü, devre arası transfer döneminde sakin bir dönem geçirirken sürpriz bir transfere imza attı. İngiliz basınındaki haberlere göre topçular, Yunan savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'u kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsene Wenger, Arsenal'in başında bu sezon çıktığı 21 Premier Lig maçında 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Arsene Wenger, Arsenal'in başında bu sezon çıktığı 21 Premier Lig maçında 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Fotoğraf: Reuters

Devre arası transfer döneminde sakin bir sezon geçiren Arsenal, suskunluğunu Yunan stoper Konstantinos Mavropanos'u kadrosuna katarak bozdu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi Avrupa kulüplerinin kıskacında yer aldığı belirtilen 20 yaşındaki savunmacıyla her konuda anlaştı. Mavropanos'un bonservisi için ne kadar ödeyeceği belli olmayan Arsenal'de taraftarlar ise bu transferi eleştirdi.

PAS Giannina'nın Konstantinos Mavropanos'un transferini bir kaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.


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