Arsenal'den sürpriz transfer

Devre arası transfer döneminde sakin bir sezon geçiren Arsenal, suskunluğunu Yunan stoper Konstantinos Mavropanos'u kadrosuna katarak bozdu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi Avrupa kulüplerinin kıskacında yer aldığı belirtilen 20 yaşındaki savunmacıyla her konuda anlaştı. Mavropanos'un bonservisi için ne kadar ödeyeceği belli olmayan Arsenal'de taraftarlar ise bu transferi eleştirdi.

PAS Giannina'nın Konstantinos Mavropanos'un transferini bir kaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Arsenal Kulübü, PAS Giannina'nın Yunan savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'u kadrosuna kattı. (🔗Sky Sport) pic.twitter.com/V1t4EW49ac — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Ocak 2018



