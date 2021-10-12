Arsene Wenger bir maçlığına kulübeye geri dönüyor

Arsenal'dan ayrıldığı 2018 yazından bu yana teknik direktörlükten uzak kalan 71 yaşındaki Wenger, bir maçlığına da olsa kulübeye geri dönüyor.

Suudi Arabistan Eğlence Kurumu Başkanı Turki al-Sheikh, gösteri karşılaşması için Wenger ile anlaştıklarını Twitter hesabından duyurdu.

"Riyad Sezonu Kupası" adıyla düzenlenecek futbol maçı, ekim ayından 2022'nin mart ayına kadar sürecek Riyad Sezonu 2021 festivali kapsamında oynanacak. Başkent Riyad'daki müsabakanın, 2022'nin ocak ayının üçüncü haftası yapılması planlanıyor.

Festival süresince ayrıca geçen yıl hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın onuruna, "Maradona Kupası" isimli bir maç daha düzenlenecek. 25 Kasım'daki özel maçta İspanya'nın Barcelona ve Arjantin'in Boca Juniors takımları karşılaşacak.

REKLAM

Fransa'nın Nancy ve Monaco, Japonya'nın Nagoya Grampus Eight takımlarını çalıştırmasının ardından Arsenal'de 1996-2018 arası aralıksız 22 yıl teknik direktörlük yapan Wenger, bu süreçte 3 Premier Lig ve 7 İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Fransız teknik adam, 2019'un kasım ayından beri FIFA'da küresel futbol gelişim direktörü olarak görev yapıyor.