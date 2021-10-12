Spor Arsene Wenger bir maçlığına kulübeye geri dönüyor
FUTBOL FUTBOL

Arsene Wenger bir maçlığına kulübeye geri dönüyor

Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger, Paris Saint-Germain'in özel maçta karşılaşacağı Suudi Arabistan'ın El Hilal ve El Nasr kulüplerinden oluşacak karma takımın teknik direktörlüğünü yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Arsene Wenger bir maçlığına kulübeye geri dönüyor
22 yıl Arsenal'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Arsenal'dan ayrıldığı 2018 yazından bu yana teknik direktörlükten uzak kalan 71 yaşındaki Wenger, bir maçlığına da olsa kulübeye geri dönüyor.

Suudi Arabistan Eğlence Kurumu Başkanı Turki al-Sheikh, gösteri karşılaşması için Wenger ile anlaştıklarını Twitter hesabından duyurdu.

"Riyad Sezonu Kupası" adıyla düzenlenecek futbol maçı, ekim ayından 2022'nin mart ayına kadar sürecek Riyad Sezonu 2021 festivali kapsamında oynanacak. Başkent Riyad'daki müsabakanın, 2022'nin ocak ayının üçüncü haftası yapılması planlanıyor.

Festival süresince ayrıca geçen yıl hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın onuruna, "Maradona Kupası" isimli bir maç daha düzenlenecek. 25 Kasım'daki özel maçta İspanya'nın Barcelona ve Arjantin'in Boca Juniors takımları karşılaşacak.

Fransa'nın Nancy ve Monaco, Japonya'nın Nagoya Grampus Eight takımlarını çalıştırmasının ardından Arsenal'de 1996-2018 arası aralıksız 22 yıl teknik direktörlük yapan Wenger, bu süreçte 3 Premier Lig ve 7 İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Fransız teknik adam, 2019'un kasım ayından beri FIFA'da küresel futbol gelişim direktörü olarak görev yapıyor.

'İki yılda bir Dünya Kupası' planı: Wenger yeşil ışık yaktı
SPOR
'İki yılda bir Dünya Kupası' planı: Wenger yeşil ışık yaktı
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.