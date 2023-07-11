Aslan Angelino için bastırıyor

Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in sol beki Angelino için girişimlerini hızlandırdı. İspanyol oyuncuyla el sıkışan Galatasaray, Alman ekibini ikna edebilmek için pazarlıklara devam ediyor.

RB Leipzig, Angelino için 15 milyon euro bonservis bedelinden kapıyı açarken, pazarlık masasında 10 milyon euroya kadar indi. Kiralama talebi reddedilen sarı-kırmızılılar ise 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Teklifin içerisine bonus maddeleri de ekleyen Galatasaray, Alman ekibini anlaşmaya zorluyor.