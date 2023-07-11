|
Spor

Aslan Angelino için bastırıyor

Maruo Icardi'yi resmi olarak açıklamaya hazırlanan Galatasaray, Angelino transferini de bitirmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, ikinci transferini İspanyol oyuncuyla yaparak sol bek konusunu kökten çözmek istiyor.

Umut Yılmaz
09:10 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk'un listesinin ilk sırasında Angelino var.

Okan Buruk'un listesinin ilk sırasında Angelino var.

Galatasaray, transferde gaza bastı. Icardi transferinde hem kulüp hem oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılı takım, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.


Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in sol beki Angelino için girişimlerini hızlandırdı. İspanyol oyuncuyla el sıkışan Galatasaray, Alman ekibini ikna edebilmek için pazarlıklara devam ediyor.


RB Leipzig, Angelino için 15 milyon euro bonservis bedelinden kapıyı açarken, pazarlık masasında 10 milyon euroya kadar indi. Kiralama talebi reddedilen sarı-kırmızılılar ise 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Teklifin içerisine bonus maddeleri de ekleyen Galatasaray, Alman ekibini anlaşmaya zorluyor.


Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un yönetime verdiği transfer listesinde sol bek için ilk sırada Angelino yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 26 yaşındaki İspanyol oyuncunun skorer özelliğinden yararlanmak istiyor. Buruk, özellikle Angelino'nun transfer edilmesi halinde Icardi'nin de performans olarak yükseleceğini düşünüyor.






#Galatasaray
#Leipzig
#Angelino
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatacak