Aslan Angelino için bastırıyor

Okan Buruk'un listesinin ilk sırasında Angelino var.
Galatasaray, transferde gaza bastı. Icardi transferinde hem kulüp hem oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılı takım, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.
Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in sol beki Angelino için girişimlerini hızlandırdı. İspanyol oyuncuyla el sıkışan Galatasaray, Alman ekibini ikna edebilmek için pazarlıklara devam ediyor.
RB Leipzig, Angelino için 15 milyon euro bonservis bedelinden kapıyı açarken, pazarlık masasında 10 milyon euroya kadar indi. Kiralama talebi reddedilen sarı-kırmızılılar ise 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Teklifin içerisine bonus maddeleri de ekleyen Galatasaray, Alman ekibini anlaşmaya zorluyor.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un yönetime verdiği transfer listesinde sol bek için ilk sırada Angelino yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 26 yaşındaki İspanyol oyuncunun skorer özelliğinden yararlanmak istiyor. Buruk, özellikle Angelino'nun transfer edilmesi halinde Icardi'nin de performans olarak yükseleceğini düşünüyor.