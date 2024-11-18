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Aslan Bodrum FK'ya hazırlanıyor

Aslan Bodrum FK'ya hazırlanıyor

14:5718/11/2024, Pazartesi
AA
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Hakim Ziyech de idmanda yer aldı.
Hakim Ziyech de idmanda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Bodrum FK maçı hazırlıkları devam etti.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.


Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.






#Galatasaray
#Süper Lig
#Bodrum FK

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