Asya Şampiyonlar Ligi'nde depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı

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Asya Şampiyonlar Ligi
Asya Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarda, "asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda dün oynanan Al Hilal-Shabab Al Ahli ve Al Faisaly-Foolad Khouzestan karşılaşmaları öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
İran ekibi Foolad Khouzestan, deplasmanda Suudi Arabistan takımı Al Faisaly'i 1-0 yenerken Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti.