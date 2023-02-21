Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Asya Şampiyonlar Ligi'nde depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı

Asya Şampiyonlar Ligi’nde, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına Al Hilal-Shabab Al Ahli ve Al Faisaly-Foolad Khouzestan karşılaşmaları öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

14:58 . 21/02/2023 Salı
AA
Asya Şampiyonlar Ligi

Asya Şampiyonlar Ligi

Asya Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarda, "asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.


Asya Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda dün oynanan Al Hilal-Shabab Al Ahli ve Al Faisaly-Foolad Khouzestan karşılaşmaları öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.


İran ekibi Foolad Khouzestan, deplasmanda Suudi Arabistan takımı Al Faisaly'i 1-0 yenerken Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti.


#Asya Şampiyonlar Ligi
#DEPREM
#FUTBOL
1 saat önce
default-profile-img
Asya Şampiyonlar Ligi'nde depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı
Rusya’dan ABD’ye protesto notası: Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağırıldı
Zonguldak’ta deprem tedirginliği: TTK ile ihtilaf kentsel dönüşümü imkansız hale getiriyor
Günümüzün tehlikesi: Trans yağlar
AFAD’dan hasarlı binalardan eşya tahliyesi için genelge
Yol bir anda havaya kalktı: Dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.