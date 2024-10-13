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Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

17:1813/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Hakem Atilla Karaoğlan
Hakem Atilla Karaoğlan

UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus ile Lüksemburg arasında 15 Ekim 2024 Salı günü oynanacak olan karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA Uluslar C Ligi'nde Belarus ile Lüksemburg arasında 15 Ekim 2024 Salı günü oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.


ZTE Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.


Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Sören Storks ise AVAR olarak görev yapacak.





#Atilla Karaoğlan
#Belarus
#Lüksemburg
#Uluslar Ligi

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