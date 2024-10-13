Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

ZTE Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Sören Storks ise AVAR olarak görev yapacak.